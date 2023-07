Schulden dürften sich verdoppeln: So steht es um Elchingens Finanzen

Plus Der Kämmerer stellt im Gemeinderat die Finanzlage Elchingens vor. Welche Ausgaben besonders teuer sind und warum die Einnahmen 2022 geringer waren als geplant.

Die Finanzlage von Elchingen war Thema der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause. Die Gemeinde wird sich aller Voraussicht nach in Zukunft stark verschulden. Der Schuldenstand zum 30. Juni 2023 betrug laut Kämmerer André Lassen 7,88 Millionen Euro und wird sich bis 2026 laut aktuellem Haushaltsplan mehr als verdoppeln – auf jetzt geschätzte 16,9 Millionen Euro.

Zur Finanzierung der Haushalte 2023 bis 2026 wird die zu Jahresbeginn 2023 noch vorhandene Rücklage von 1,1 Millionen Euro herangezogen, zum Ende des Finanzplans in dreieinhalb Jahren sollen noch etwa 220.000 Euro Rücklage vorhanden sein.