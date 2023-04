Spektakulärer Unfall auf A8 mit Schwerverletztem und hohem Schaden

Ein Mann verliert auf der A8 die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Auto. Den Wagen überschlägt es und er kracht gegen eine Brücke. Der Fahrer wird schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Abend des Karfreitag auf der A8 hat ein 57-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei spricht von einem "spektakulären Unfall". Es entstand ein Schaden allein am Fahrzeug von circa 50.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war der 57-Jähriger gegen 20.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn soll er alleinbeteiligt die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Fahrzeug verloren haben. Zunächst schleuderte er nach links gegen Leitplankenfelder, wurde anschließend nach rechts über die Fahrbahn abgewiesen, drehte weiter und kollidierte schließlich nach mehrfachem Überschlag mit einer Betonbrücke.

Der Wagen kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer, der allein im Auto unterwegs war, wurde eingeklemmt. Die eingesetzten Feuerwehren von Ober- und Unterelchingen sowie Ulm und das THW mussten zur Bergung mit Hilfe technischer Geräte, nach Errichtung eines Sichtschutzes zum Schutz des Verunfallten, den rechten Fahrstreifen für 30 Minuten sperren. Der Schwerverletzte wurde in die Uniklinik Ulm verbracht.

An seinem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Auch an der Leitplanke sowie Einrichtungen der Autobahn entstand ebenfalls Sachschaden. (AZ)