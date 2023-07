Elchingen/Steinheim

Premiere in Elchingen: Evangelische Gemeinden laden zur Freiluft-Taufe

Im September 2019 ließen sich neun Jugendliche im Ilsesee bei Königsbrunn taufen. Am Samstag wird in Elchingen eine

Plus 13 Täuflinge werden am Samstag im Elchinger Franz-Willbold-See zu Mitgliedern der Evangelischen Kirche. Eine Pfarrerin verrät, was hinter der Aktion steckt.

Einst taufte Johannes der Täufer Jesus Christus mit Jordanwasser, am kommenden Samstag werden 13 Täuflinge aus dem „Ulmer Winkel“ mit Seewasser am Ufer des Elchinger Franz-Willbold-Sees getauft. Mindestens 100 Personen werden erwartet. . Premiere des Projektes ist am 15. Juli um 14 Uhr. Veranstaltet wird die gemeinsame Taufe von den evangelischen Kirchengemeinden Steinheim, Elchingen, Pfuhl-Burlafingen und Reutti. Bei Regenwetter findet das Ereignis in der Kirche St. Thomas in Thalfingen statt. Musikalisch wird die Band der Kirchengemeinde Elchingen die Veranstaltung begleiten.

Familien aus Neu-Ulm und Elchingen kommen zum Tauffest

Nach den Worten von Pfarrerin Alicia Menth aus Steinheim sind insgesamt sechs Familien und 13 Täuflinge im Alter zwischen zwei und 13 Jahren sind angemeldet. Aus Pfuhl-Burlafingen kommen zwei Familien und aus Elchingen sogar vier. Dabei bedauert die Pfarrerin, dass aus der Kirchengemeinde Steinheim die ursprünglich angemeldeten drei Familien mit zusammen fünf Kindern "leider aus unterschiedlichen Gründen absagen mussten". Gerne würden diese Familien nächstes Jahr bei so einem Tauffest dabei sein, "aber ich denke nicht, dass wir jedes Jahr solch ein Fest feiern werden, vielleicht alle zwei bis drei Jahre", prognostiziert Alicia Menth.

