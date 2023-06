Wenn die Nebelmaschine für den Waldbrand sorgt

„Elchingen brennt“ nennt sich das große Übungswochenende. Zwei Tage lang werden Ernstfälle unterschiedlicher Art geprobt.

Rauch tritt aus dem Dach und einem Fenster eines Hauses auf der Thalfinger Insel. Mit Blaulicht fahren die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vor das betroffene Haus – doch halt: Es sind fast alles Jugendliche – Mädchen und Jungen - zwischen zwölf und 17 Jahren, die da aus den Einsatzfahrzeugen steigen und unter der Anleitung von Jugendwart Thomas Christen Schläuche entrollen. Es ist Übungswochenende der Jugendfeuerwehren der drei Elchinger Ortsteile – und dabei proben und lernen die etwas mehr als 20 beteiligten Jugendlichen ganz schön viel.

„Elchingen brennt“

„ Elchingen brennt“ nennt sich das große Übungswochenende. Zwei Tage lang werden ganz verschiedene mögliche Schadenslagen geprobt, auf die ein erwachsener Feuerwehr-Aktiver vorbereitet sein muss. Am Samstagmorgen begann das Übungswochenende – die Situation, zu der die Jugendlichen in Unterelchingen gerufen wurden: Ein Mensch – in diesem Fall natürlich glücklicherweise eine Puppe – liegt unter einer landwirtschaftlichen Maschine und muss schnellstmöglich befreit werden. Das schwere landwirtschaftliche Gerät musste mit Hebekissen so weit gehoben werden, dass das Opfer befreit werden konnte.

Ein fiktiver Waldbrand an der Donau

Danach probten alle drei Jugendfeuerwehren gemeinsam – ein fiktiver Waldbrand an der Donau musste gelöscht werden, ein Szenario, dass angesichts dessen realistisch ist, dass trotz Verbot und sommerlicher Trockenheit am Donauufer und am Pfuhler See mit offenem Feuer umgegangen und gegrillt wird. Am Nachmittag nun steht für die Thalfinger Jugendfeuerwehr der schweißtreibende Einsatz des Zimmerbrandes in jenem Haus auf der Insel an. Die Jugendlichen dürfen noch keinen Atemschutz tragen, und auch das Üben mit dem Löschwasser wird nur bis zum Gebäude geübt, denn dieses gemeindeeigene Haus, das Ort der Übung ist, ist ohnehin schon ziemlich feucht, leer stehend und wird wohl abgerissen.

Eine Nebelmaschine mit viel Power sorgt für den realistischen Rauch, der nicht nach Rauch riecht. Die Jugendlichen und ihre erwachsenen Betreuer tragen die schweren Einsatzjacken. Weshalb eigentlich? Sie sind im Ernstfall Schutz gegen Hitze, auch gegen Wasserdampf, und sie machen mit ihren auffälligen Farben die Einsatzkräfte sichtbar, erklärt Thomas Christen. Aber: „Wo keine Hitze rein kann, geht auch keine raus.“ Was bedeutet, dass die Schweißtropfen von den Stirnen rinnen, während nach dem Probeeinsatz aufgeräumt wird. Vor dem Haus, bei dem aus einem Fenster im Obergeschoss „Rauch“ gedrungen war, steht inzwischen der angenehme Geruch, der entsteht, wenn Wasser auf staubtrockene Erde trifft.

Feuerwehr für Kinder in Unterelchingen

Nächste Station, die geprobt wird, ist eine Tierrettung, am folgenden Morgen um sieben Uhr steht ein Autounfall mit Heckenbrand an. Denn echte Einsätze für die Feuerwehr fragen nicht nach Ausschlafen am Sonntagmorgen. Damit die Jugendlichen bei all der Verschiedenheit ihrer Probeeinsätze auch Spaß haben, wird abends gemeinsam gekocht und in den jeweiligen örtlichen Feuerwehrhäusern übernachtet, weil es nicht nur um die Feuerwehr-Ausbildung geht, sondern auch darum, ein Team zu sein, sich aufeinander verlassen zu können. Ein wenig neidisch schaut Thomas Christen nach Unterelchingen: Dort hat man sogar eine Kinder-Feuerwehr, in die Kinder ab etwa Schulalter eintreten dürfen.