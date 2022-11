Wie geht es mit der Kita Sternenschiff in Elchingen weiter?

Plus Der Gemeinderat trifft mehrere Entscheidungen zur Zukunft der Kindergärten in Elchingen. Dabei geht es auch um die Elternbeiträge.

Zwischen 30 und 40 Kinder mit einem Anspruch auf einen Kindergartenplatz stehen in den drei Gemeindeteilen Elchingens auf der Warteliste. Wie hoch der Anteil der tatsächlich fehlenden Plätze ist und wie hoch der Anteil vorhandenen Plätze, die durch Personalmangel nicht belegt werden können, sei prozentual nicht genau zu beziffern, sagte Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb bei der Novembersitzung des Gemeinderates. Das Thema Kindergärten wird die Gemeinderäte in der Zukunft noch häufiger beschäftigen – und das Thema Schulen wird angesichts von Zuzugszahlen, Geburtenraten sowie Flucht und Migration folgen.