Frau bei nächtlichem Angriff mit Messer schwer verletzt

Am späten Sonntagabend kommt es in der Innenstadt von Geislingen zu einem Streit. Eine Frau erleidet schwere Schnitt- und Stichverletzungen.

In der Geislinger Innenstadt (Landkreis Göppingen) ist am Sonntagabend eine 35-Jährige durch einen Messerangriff schwer verletzt worden. Wie die Polizei Ulm mitteilt, war die Frau zwischen 23 Uhr und Mitternacht in der Innenstadt unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache soll es gegen 23.30 Uhr zu einem Streit mit einer oder zwei anderen Personen gekommen sein. Die Frau soll dabei von einer Person mit einem Messer attackiert und dadurch schwer verletzt worden sein. Stark blutend lief die Frau Richtung Bahnhof, wo ein Zeuge auf sie aufmerksam wurde. Er rief einen Rettungswagen und die Frau wurde in eine Klinik gebracht. Es habe keine Lebensgefahr bestanden, schreibt die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Ulm und das Kriminalkommissariat Göppingen ermitteln nun wegen versuchten Totschlags. Am Montag hat die Kriminaltechnik in Geislingen die Spuren gesichert und sich bei den Nachbarn erkundigt. Da die Täter bislang nicht gefunden sind, bittet die Polizei um Zeugenhinweise: "Wer hat im Tatzeitraum einen Streit in der Fußgängerzone gehört oder beobachtet? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?", fragt die Polizei. Zeugen können sich bei dem Polizeirevier Geislingen unter der Telefonnummer 07331/93270 melden. (AZ)