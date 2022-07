Betrunkener Radler wird gegenüber Polizisten aggressiv

Die Polizei bringt einen sturzbetrunkenen Pedelec-Fahrer auf die Dienststelle in Neu-Ulm. Doch der Mann wird so aggressiv, dass ihn mehrere Beamte festhalten.

Ein 61 Jahre alter Mann, der stark betrunken in Gerlenhofen auf dem Pedelec unterwegs war, ist am Samstagabend Polizeibeamten gegenüber aggressiv geworden. Er musste die Nacht in Gewahrsam verbringen.

Zuvor war die Polizei über eine offensichtlich betrunkene Person informiert worden, die sich im Bereich der Bahngleise aufhalten soll. Eine Streife fuhr sofort dorthin, fand den beschriebenen Mann, folgte ihm und kontrollierte ihn. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2,2 Promille.

Deshalb musste der 61-Jährige die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm Blut abgenommen wurde. Dagegen wehrte sich der zunehmend aggressiver werdende Beschuldigte jedoch so stark, dass ihn mehrere Beamte festhielten und fesselten. Aufgrund des weiterhin aggressiven, unkooperativen und stark angetrunkenen Zustandes musste der 61-Jährige die restliche Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Der Beschuldigte und die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)