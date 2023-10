Es kracht am Bahnübergang Gerlenhofen

Die Serie von Unfällen an Bahnübergangen in Gerlenhofen reißt nicht ab. Doch ein Zug war diesmal nicht beteiligt.

Schon wieder ein Verkehrsunfall am Bahnübergang: Am vergangenen Dienstag gegen 16.45 Uhr geschah es an der Hausener Straße.

Eine 48-jährige Frau fuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto die Hausener Straße in Richtung Hausen. Auf Höhe des Bahnüberganges bemerkte die Fahrzeugführerin, dass sich die Schranken des Bahnüberganges schließen, weshalb diese abbremste und zurückfuhr.

Zwei Autos stoßen am Bahnübergang Gerlenhofen zusammen

Zeitgleich fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Wagen in die entgegensetzte Richtung, überquerte den Bahnübergang und wollte nach links in die Germanenstraße einfahren. Im Verlauf des Abbiegens nach links, kam es zum Zusammenstoß mit der rückwärtsfahrenden 48-Jährigen auf der Gegenfahrspur.

Durch den leichten Zusammenstoß entstand lediglich ein Sachschaden in Gesamthöhe von 1.200 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 zu melden. (AZ)

