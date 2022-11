Gerlenhofen

vor 16 Min.

So abwechslungsreich war das Adventskonzert in Gerlenhofen

Beim Adventskonzert in der heimischen Kirche Maria Königin bot die Musikkapelle Gerlenhofen einen abwechslungsreichen Abend.

Plus Mal fröhlich, mal beschwingt, mal ergreifend: In der Kirche Maria Königin zeigt die Musikkapelle Gerlenhofen eine große Bandbreite.

Von Stefan Kümmritz

Etwas früher als sonst, aber absolut grandios präsentierte die Musikkapelle Gerlenhofen in der fast voll besetzten heimischen Kirche Maria Königin nach neunwöchigem Einstudieren ihr Adventskonzert. Richtiggehend ergriffen zeigte sich das Publikum, darunter Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und ihr Stellvertreter Johannes Stingl, vom Werk "Et in terra pax", einem langen Stück, das ein Plädoyer für den Frieden darstellt. Die Kapelle verstand es ausgezeichnet, die wechselnden Stimmungen auszudrücken, die Zuhörenden mal Verzweiflung, mal Wut und dann wieder Hoffnung spüren zu lassen.

