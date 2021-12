Günzburg/Weißenhorn

Was passiert mit dem Peri-Gebäude an der A8 bei Günzburg?

Das ehemalige Peri Verwaltungsgebäude in Günzburg an der A8 auf dem Kimmerle-Areal. Gerüchten zufolge plant der Landkreis Günzburg den Kauf des Gebäudes. Seit einem Jahr wird es als Impfzentrum angemietet.

Plus Es ist ein Hingucker an der A8: Nun steht das silberne Ex-Silvergreen-Gebäude bei Günzburg leer. Denn die Platznot bei Peri in Weißenhorn ist längst behoben.

Von Oliver Helmstädter

Das Gelände ist satte 100.000 Quadratmeter groß und gilt wegen der Lage in unmittelbarer Nachbarschaft des Legolands an der Autobahn als ein Filetstück. Doch seit 2019 steht das Gebäude leer. Das sind die Gründe.

