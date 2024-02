Die Menschen lieben den Butterbrezellauf in Holzheim

Seit zwei Jahrzehnten organisiert die Wirtin des Gasthofs "Adler" das Silvester-Event, doch diesmal kam so viel Geld zusammen wie nie. Dennoch bleibt er eine familiäre Angelegenheit.

Es läuft einfach wie geschmiert beim Butterbrezellauf: Beim letzten Mal kam so viel Geld zusammen wie bisher noch nie, 3400 Euro. Die gehen zu gleichen Teilen als Spende an die Kita Pusteblume in Holzheim sowie an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Redaktion. Organisatorin Tanja Schmid freut sich riesig über die große Summe: "Das ist ein Rekordergebnis."

Kein Wunder, es war ja auch ein Rekordlauf, nämlich der 20. "Damit ist er älter als der Einstein-Marathon", sagt Tanja Schmid, Wirtin des traditionsreichen Gasthauses "Adler" in Holzheim. Sie hatte den Butterbrezellauf vor zwei Jahrzehnten ins Leben gerufen, als sie selber noch Marathon lief. Der Name entstand eher zufällig und hat sich als Glücksgriff erwiesen, denn der Begriff "Butterbrezellauf" strahlt etwas Heimeliges, Gemütliches, aber auch etwas Originelles aus. Tanja Schmid hatte bei der ersten Auflage nach etwas gesucht, um die Läuferinnen und Läufer verköstigen zu können, kurzerhand Brezeln geschmiert - und so wurde der Name geboren. Seither läuft es wie von selber. Knapp 300 Menschen nahmen diesmal teil.

Wie immer gab es zahlreiche Menschen, auf deren Unterstützung Tanja Schmid zählen konnte. So spendierte die Bäckerei Brenner 200 Brezeln, die Finninger Feuerwehr kümmerte sich um die Absperrungen und die Freundinnen der Wirtin halfen wieder beim Organisieren.

Die eine Hälfte des Spendengeldes geht an die Kita Pusteblume, für die Jörg Mayer den Betrag entgegennahm. Er selbst läuft schon seit Jahren mit. Die Veranstaltung begeistert ihn immer wieder, denn "sie ist sehr unkompliziert". Deshalb hat sich mittlerweile ein fester Stamm an Läuferinnen und Läufern zusammengefunden. Die Kita will für den Betrag Spielzeug kaufen, unter anderem auch Tretbulldogs. Der Betrag, der an die Kartei der Not geht, kommt stets Bedürftigen in der Region zugute. Und wie immer haben Wirtin Tanja Schmid und ihr Lebensgefährte Peter Pfistermeister den Betrag aufgestockt. Sie stiften auch den Sekt und einen guten Teil der Brezeln. Schmid und Pfistermeister organisieren mittlerweile sogar einen Ableger des Butterbrezellaufs mit, das Ufersausen in Pfaffenhofen, das allerdings noch deutlich aufwendiger zu organisieren ist, als das Holzheimer Silvesterevent.