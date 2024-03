Holzheim

07:00 Uhr

Rekordverdächtig: Holzheimer haben pro Kopf nur 17,92 Euro Schulden

Plus Holzheim hat den Haushalt für 2024 verabschiedet. Es muss enorm viel Geld investiert werden. Aber die Gemeinde steht finanziell solide da.

Von Philipp Scheuerl

In einer rasenden Geschwindigkeit wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung der Haushalt für Holzheim verabschiedet. Nie zuvor wurde im Rathaus mit so viel Geld geplant wie dieses Jahr: 11,2 Millionen Euro. Das hängt vor allem mit saftigen Rechnungen von Kindergarten, Feuerwehr, Sporthalle und Co. zusammen. Kämmerin Kathrin Schwegler, die vom Gemeinderat für ihre saubere Arbeit gelobt wurde, vermittelte den Eindruck: alles machbar, kein Grund zur Sorge. "Die extrem gestiegenen Ausgaben kann Holzheim stemmen", so Schwegler, "der Haushalt ist solide".

Für Holzheim ist der Kindergartenausbau ein dicker Brocken

Das rührt vor allem daher, dass Holzheim in den vergangenen Jahren offenbar viel Geld ins Sparschwein gesteckt hat – und sich wenig geliehen hat. So kann der 4,6 Millionen Euro teure Kindergartenausbau zu einem großen Teil aus den Rücklagen gestemmt werden. Bis die Fördergelder eintrudeln, muss Holzheim das Geld für die Baurechnungen vorstrecken. Auch daher ist im Haushalt fast die komplette Rücklage – 4,9 von 5,2 Millionen Euro – verplant. Holzheim muss also zunächst keine Schulden aufnehmen. Erfreulicherweise habe die Gemeinde für den Kindergartenausbau erst neue Zuschüsse bekommen, teilte die Kämmerin mit.

