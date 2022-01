Rollender Reifen demoliert entgegenkommendes Auto

Rund 5000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall durch einen ungesicherten Reifen. Der Verursacher ist nach Angaben der Polizei flüchtig. Kurz nach 18 Uhr verlor ein weißer Transporter auf der Kreisstraße zwischen Staig und Unterkirchberg einen Reifen, der nicht ordnungsgemäß gesichert war. Der rollte auf die Straße und prallte gegen ein Auto, das in Richtung Staig unterwegs war. Der Reifen flog dann über den Wagen hinweg in ein angrenzendes Feld. Der 35-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt. An seinem Auto entstand aber ein Schaden von rund 5000 Euro. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt in Richtung Unterkirchberg fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. (AZ)