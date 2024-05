Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus Einkaufswagen

Eine 58-jährige Kundin wird in einem Geschäft in Illerkirchberg bestohlen. Einmal kurz weggeschaut, und schon ist der Geldbeutel weg.

In Illerkirchberg ist am Montagmittag einer 58-jährigen Frau beim Einkaufen der Geldbeutel gestohlen worden. Wie die Polizei Ulm mitteilt, war die Frau gegen 12 Uhr in einem Geschäft in der Hauptstraße beim Einkaufen. Ihren Geldbeutel hatte sie in den Einkaufswagen gelegt. Sie ließ ihn für einen Moment unbeaufsichtigt, kam zurück, und schon war der Geldbeutel verschwunden.

Geldbeutel beim Einkaufen in Illerkirchberg gestohlen

Der Dieb oder die Diebin war offenbar flink, denn niemand hatte ihn oder sie erkannt. Im Geldbeutel waren Bargeld, ein Führerschein, zwei Scheckpapiere und mehrere Ausweise. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter. Wegen Vorfällen wie diesen weist die Polizei darauf hin: "Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten, Handy und Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper." (AZ)