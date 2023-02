Musikfachschule Krumbach feiert Jubiläum

In Krumbach befindet sich die einzige Berufsfachschule Schwabens. Sie feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.

Eine bayerische Besonderheit in der Musikerausbildung sind die Berufsfachschulen für Musik. In jedem Regierungsbezirk gibt es mindestens eine. Die schwäbische befindet sich in direkter Nachbarschaft des Landkreises Neu-Ulm, nämlich in Krumbach. Heuer feiert die Schule ihr 40-jähriges Bestehen. Das ist dabei geboten.

1983 starteten die ersten Schülerinnen und Schüler ihre musikalische Ausbildung der frisch gegründeten Berufsfachschule für Musik Krumbach. Zum Konzept der Schule gehört bis heute eine praxisnahe Ausbildung mit vertiefenden Workshops und Konzerten. Die Schule verspricht eine fundierte und umfassende Ausbildung im musikalischen Bereich. Spezialisieren können sich die Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Klassik, Kirchenmusik sowie Rock-Pop-Jazz. Sie erhalten nach dem ein- bis dreijährigen Vollzeitschulbesuch Abschlüsse unter anderem als staatlich geprüfte Ensembleleiter in der Fachrichtung Klassik oder Rock-Pop-Jazz, staatlich geprüfte Kirchenmusiker oder Fachlehrer für Musik und Kommunikationstechnik an ausgewählten Schularten. Die Berufsfachschule bereitet zudem auch auf ein weiterführendes Studium an einer Hochschule für Musik oder Universität vor.

Zur Feier des 40-jährigen Bestehens der Schule ist vom 7. bis 13. Mai eine Jubiläumskonzertwoche geplant. Es wird einen Auftritt der Dozentinnen und Dozenten in der Ehemaligen Synagoge in Ichenhausen geben, ein Solistenkonzert, einen Konzertabend mit den Bands aus dem Bereich Rock-Pop-Jazz-Bands und das Sommerkonzert der BFSM Krumbach unter dem Motto "Bühne frei". Am 19. März findet außerdem ein Tag der offenen Tür für alle Interessierten statt. Er beginnt um 14 Uhr. (mit AZ)

Info: Alle Informationen zur Musikfachschule Krumbach und zum Jubiläumsprogramm gibt es unter bfsm-krumbach.de.