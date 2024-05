Unfall am Kreisverkehr: Kind wird übersehen und leicht verletzt

Beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr in Laichingen übersieht ein 50-Jähriger das Kind auf einem Roller. Es kommt zum Unfall.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein achtjähriges Kind leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 50-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit einem Ford aus einem Kreisverkehr in Richtung Feldstetter Straße aus. Hierbei übersah der Fahrer wohl einen Jungen mit einem Kinderroller. Dieser überquerte gerade die Fahrbahn.

Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Achtjährige wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw und dem Roller entstand nur geringer Sachschaden. Der Polizeiposten Laichingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (AZ)