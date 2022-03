Landkreis Neu-Ulm

vor 51 Min.

Corona und andere Auflagen: Wann gibt es wieder größere Vereinsfeste?

Plus Größere Vereinsfeste hat es in zwei Jahren Pandemie fast keine gegeben. Doch jetzt fallen fast alle Einschränkungen. Welche Events finden also statt - und welche nicht?

Von Michael Kroha

Bierzelt, Blasmusik und Feiern bis in die Nacht: Zwei Jahre lang war aufgrund der Corona-Pandemie quasi Flaute angesagt auf der Landkarte der größeren Vereinsfeste im Landkreis Neu-Ulm. Die einen ließen es komplett ausfallen, andere behalfen sich mit Liefer- oder Abholdiensten, um die Kassen wenigstens etwas füllen zu können. Am Dienstag hat das Bayerische Kabinett das Ende nahezu aller Beschränkungen verkündet - wenn auch vorerst nur bis zum 30. April. Was bedeutet das jetzt für die Feste? Ein Blick in die Region.

