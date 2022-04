Vergewaltigung an Werkstätte: Hat ein Mitarbeiter Behinderte misshandelt?

Plus Belästigungen, Misshandlungen und eine Vergewaltigung: Um die 50 Taten werden einem Beschäftigten einer Behinderten-Werkstätte im Kreis Neu-Ulm vorgeworfen.

Die Vorwürfe wiegen schwer, öffentlich bekannt war der Fall bislang nicht: Ein Beschäftigter einer Werkstätte für Menschen mit geistiger Behinderung im Landkreis Neu-Ulm soll sich über mehrere Monate hinweg an Personen vergangen haben, die dort untergebracht waren beziehungsweise dort gearbeitet haben. Um die 50 Taten soll der 52-Jährige im Zeitraum zwischen Anfang 2020 und Mitte 2021 an mehreren Frauen und Männern begangenen haben – darunter sexuelle Belästigungen sowie Übergriffe, Misshandlungen, aber auch eine Vergewaltigung.