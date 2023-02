Landkreis Neu-Ulm

vor 49 Min.

Jetzt kommt doch eine Fußgängerampel an der Rue de Vizille in Vöhringen

Zunächst war eine Fußgängerampel an der Rue de Vizille abgelehnt worden, doch nun wurde erneut nachgezählt.

Plus Ein sicherer Übergang war nach einer Verkehrszählung zunächst abgelehnt worden, weil der Bedarf angeblich zu gering erschien. Doch dann zählte das Staatliche Bauamt noch mal nach.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Viele Menschen hatten sie gefordert, Politikerinnen und Politiker hatten sich dafür starkgemacht, doch das reichte nicht: Eine Fußgängerampel über die viel befahrene Rue de Vizille scheiterte stets an den Vorschriften. Angeblich war der Bedarf zu gering, das Staatliche Bauamt lehnte ab. Doch das ist jetzt anders. Beinahe nebenher und völlig geräuschlos wurde am Dienstag im Kreis-Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr das Thema abgeräumt: Jetzt kommt doch noch eine Fußgängerampel. Auch an einer anderen Stelle im Stadtgebiet soll mit ein paar simplen Umbauten für mehr Verkehrssicherheit gesorgt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen