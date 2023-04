Wo Saatgut für Wildblumen im Landkreis Neu-Ulm kostenlos verteilt wird

36 Ortsvereine mit ihren fast 6390 Mitgliedern sind wieder aufgerufen, im Kreis Neu-Ulm durch die Aussaat von Blumen für mehr Artenvielfalt zu sorgen.

Bald kann wieder ausgesät werden und der Blumenwiesensamen ist gefragt, der auch heuer wieder im Landkreis ausgegeben wird. In den vergangenen drei Jahren hat der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neu-Ulm an mehr als 2200 Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer im Landkreis 220 Kilogramm Blumensaatgut abgegeben.

Dadurch hätten dann rund 20 Hektar neue Blumenwiesen geschaffen werden können, informierte auf Anfrage Rudolf Siehler, Kreisfachberater für Gartenkultur am Landratsamt Neu-Ulm. Und Aktion geht weiter – Ziel ist es, den rasant steigenden Artenrückgang zu mindern. Deshalb wird auch 2023 teils mit kostenlosen Blütensamen auf neuen Blumenwiesen für die Insekten mit Futter gesorgt, denn nicht zuletzt sind sie unersetzliche Blütenbestäuber in Feld und Flur, auf Brachflächen oder in Hausgärten, speziell geht es Rudolf Siehler um Bienen und Hummeln, sowie Schmetterlinge und Co.

1. Den Garten ein Stück verwildern lassen und dort kleine Blühecken oder Blühstreifen als Nahrungsquelle für Bienen anzulegen.

2. Keine Insektizide oder Pflanzenschutzmittel verwenden.

3. Brutplätze für Bienen schaffen durch das Auslegen von altem Totholz, kleiner Sandhaufen oder das Aufstellen von Insektenhäusern.

4. Kleine Wasserschalen zum Trinken aufstellen.

5. Vermieden werden sollten pflegeleichte Gärten, wo nur Rasen oder Schotterflächen zu finden sind.

Appell der Gartenbauvereine im Kreis Neu-Ulm

Der Aufruf geht an alle im Kreisverband integrierten 36 Ortsvereine mit ihren fast 6390 Mitgliedern sowie an die privaten Hobbygärtnerinnen und –Gärtner. Und Rudolf Siehler hofft, dass die Resonanz auch "so hervorragend ist", wie in den vergangenen drei Jahren. Unbestritten ist, dass die Voraussetzung für neue Lebensräume der Insekten viel mehr blühende Wildblumenwiesen im gesamten Landkreis sind. Deshalb sollten zugleich auch die bestehenden Wiesen aufgewertet werden, sagt Rudolf Siehler.

Daneben wird in diesem Jahr auch der "Bayerische Streuobstpakt" unterstützt. Interessierte erhalten hierzu ebenfalls von Siehler und seinen Mitarbeitenden dazu nähere Auskunft, wenn etwa jemand triste Grünflächen in artenreiche Blumen- und Streuobstwiesen verwandeln will. Als Feedback bittet Rudolf Siehler die Teilnehmer, ein Foto von ihrem geschaffenen blühenden Werk per E-Mail an den Kreisfachberater für Gartenkultur: rudolf.siehler@lra.neu-ulm.de zu schicken.

In Burlafingen gibt es das Wildblumensaatgut

Auch der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Burlafingen, Helmut Wölfl, informierte in der jüngsten Vereinsringsitzung, dass ab sofort wieder an interessierte Hobbygärtner und Hobbygärtnerinnen bei ihm das kostenlose Wildblumensaatgut (höchstens für 100 Quadratmeter) bestellen oder abholen könnten. Adresse: Helmut Wölfl, Güssenstraße 4, Burlafingen, Telefon 0731/714905, mobil: 0175/1663662.