15-Jähriger stibitzt Auto und kracht gegen eine Ampel

Ungefragt lieh sich der Jugendliche den Pickup des Vaters und ging mit fünf Freunden auf Spritztour. Die endete unsanft am Mast einer Ampel in Langenau.

Mit viel Glück glimpflich ausgegangen ist die illegale Spritztour eines 15-jährigen Jugendlichen. Der Junge entwendete am Dienstagabend ohne das Wissen seines Vaters dessen Pickup und machte mit sechs Freunden eine Spritztour. Einen Führerschein für den Klein-Lkw besaß der Jugendliche natürlich nicht. In der Langen Straße in Langenau verlor der 15-Jährige dann aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den VW. Das schwere Fahrzeug prallte gegen den Mast einer Ampel.

Wie die Polizei mitteilt, war keiner der Fahrzeuginsassen zum Unfallzeitpunkt angeschnallt. Man müsse von Glück reden, dass sich der 15-jährige Fahrer und dessen 14-jährige Beifahrerin bei dem Aufprall nur leichtere Verletzungen zugezogen hatten. Alle anderen Insassen des Fahrzeuges, Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren, blieben unverletzt. Der Schaden am Pickup und an der Ampel summiert sich auf gut 12.000 Euro. Auf den Jugendlichen kommen nun gleich mehrere Strafverfahren zu und auch Vater und Sohn dürften innerfamiliär noch das ein oder andere zu klären haben, vermutet die Polizei. (AZ)