Traktor geht in Flammen auf: Polizei schätzt Schaden auf 30.000 Euro

In Langenau brennt ein Traktor aus. Die Feuerwehr war mit mehr als 20 Kräften im Einsatz.

Ein Traktor ist am Dienstagnachmittag in Langenau in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Traktor eines 43-Jährigen gegen 14.29 Uhr in der Straße Hartgartenweg in Brand. Polizei und Feuerwehr rückten aus.

Die Feuerwehr Langenau war mit 21 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort und löschte das brennende Fahrzeug. Nach ersten polizeilichen Erkenntnis ist ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich. Der Schaden wird auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (AZ)