Leihen statt kaufen: Im früheren Sport Sohn eröffnet die "Leih-Bar"

Plus Im Haus der Nachhaltigkeit in Neu-Ulm gibt es jetzt auch einen Leihladen. Wie das Konzept funktioniert und wie jeder mitmachen kann.

Von Michael Ruddigkeit

Vor etwas mehr als einem halben Jahr wurde das Haus der Nachhaltigkeit in den ehemaligen Räumen von Sport Sohn in Neu-Ulm eröffnet. Jetzt steht für die rund 100 Mitglieder des Vereins ein weiterer Meilenstein an: In der Augsburger Straße 23-25 eröffnet die "Leih-Bar", in der man sich Gegenstände wie Bohrmaschinen, Entsafter oder Stehtische ausleihen kann – eben Sachen, die man nur ab und zu braucht, die aber die meiste Zeit im Keller oder auf dem Speicher herumstehen. "Das spart nicht nur Geld, sondern auch Platz und Ressourcen", erläutert Ute Brischar vom Vorstandsteam, die die Idee eines Leihladens bereits seit längerer Zeit verfolgt und sich freut, dass es nun losgeht. Denn der Verein hat noch einige andere Ideen, beispielsweise ein inklusives Café.

Die "Leih-Bar" eröffnet am 18. April im ehemaligen Sport Sohn

Die "Leih Bar" eröffnet am Donnerstag, 18. April, um 19 Uhr im Haus der Nachhaltigkeit. Danach hat der Leihladen in der Augsburger Straße vorerst immer am Dienstag von 19 bis 20.30 Uhr sowie am Mittwoch von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Langfristig ist eine Ausweitung der Öffnungszeiten geplant. "Wir wollen noch einen weiteren Abend anbieten", sagt Ute Brischar. Dafür benötigt der Verein jedoch zusätzliche Mitarbeiter. "Wir sind im Moment ein Team von acht Leuten, brauchen aber noch mehr." Denn die Sachen müssen nicht nur verliehen, sondern auch gereinigt und in Schuss gehalten werden.

