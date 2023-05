Merklingen

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Scheunenbrand in Merklingen

Die Feuerwehr war in der Nacht in Merklingen in Einsatz. Dort brannte eine Scheune.

In Merklingen hat am späten Freitagabend eine Scheune gebrannt. Auch andere Gebäude wurden beschädigt. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Beim Brand einer Scheune in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde die Scheune in der Langen Gasse, in der unter anderem zwei Traktoren standen, durch das Feuer am späten Freitagabend vollkommen zerstört. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Gegen 22.35 Uhr seien mehrere Notrufe abgesetzt worden, heißt es. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und bekämpfte das Feuer. Die Polizei sperrte den Brandort ab und hatte einen Polizeihubschrauber im Einsatz. Dadurch konnten aus der Luft mehrere Glutnester frühzeitig entdeckt und durch die Feuerwehr noch rechtzeitig vor einem Aufflammen gelöscht werden. Durch den schnellen, gemeinsamen Einsatz wurde verhindert, dass das Feuer auf die angrenzenden Gebäude übergriff. Laut einem Sprecher wurden allerdings ein Wohnhaus und zwei weitere Gebäude durch die Hitze und das Löschwasser zum Teil schwer beschädigt. Bei einem der Gebäude zersprangen die Fenster. Den Sachschaden kann die Polizei noch nicht beziffern, er soll aber in die Hunderttausende gehen. Das Polizeirevier Ehingen nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. (AZ/dpa)

