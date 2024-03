Michelin-Sterne im Raum Ulm: Vier Restaurants prämiert, eines geht leer aus

Trotz Krise gibt es so viele Sterne-Restaurants wie nie zuvor in Deutschland. Unter den 340 Betrieben sind wieder mehrere aus dem Raum Ulm, einer aber steht ohne Stern da.

Auch den Direktor des "Guide Michelin" überrascht das: Trotz Krise in der Gastro-Branche mit Fachkräftemangel, gestiegenen Preisen, Inflation und höheren Energiekosten gibt es in Deutschland so viele Sterne-Restaurants wie nie zuvor. "Wir sind selbst erstaunt über den neuen Rekord", sagt Ralf Flinkenflügel. Der 468-seitige Restaurantführer wurde am Dienstagabend in Hamburg vorgestellt und soll Anfang Mai erscheinen. Unter den insgesamt 340 ausgezeichneten Betrieben sind wieder mehrere aus dem Raum Ulm. Doch es gibt auch einen Verlierer.

Die in Amberg im Unterallgäu aufgewachsene Alina Meissner-Bebrout hatte mit ihrem Lokal bi:braut in der Ulmer Büchsengasse im vergangenen Jahr . Die damals noch 32-Jährige wurde zudem "für ihre beachtliche Leistung" mit dem "Young Chef Award" ausgezeichnet, eine Art Nachwuchs-Sonderpreis. Auch jetzt konnten Meissner-Bebrout und ihr Team die Kritiker überzeugen. Das 2014 eröffnete Restaurant darf sich 2024 erneut über einen Michelin-Stern freuen.

Michelin-Sterne 2024: Vier Gewinner und ein Verlierer im Raum Ulm

Ebenfalls zum ersten Mal wurde 2023 das "Esszimmer im Oberschwäbischen Hof" in Schwendi mit einem Stern prämiert. Das von Julius Reisch geführte Küchenteam konnte seine Leistungen bestätigen: Das Lokal im Kreis Biberach steht 2024 wieder auf der Liste der Sterne-Restaurants. Genauso wie das Restaurant Seestern in der Ulmer Friedrichsau. Für Klaus Buderath, zusammen mit Benedikt Wittek Küchenchef dort, ist es der insgesamt 18. Stern. "Nur" zehnmal hat im Vergleich dazu Hans Häge junior vom Langenauer Gasthof zum Bad den Michelin-Stern bekommen. Er darf sich 2024 nun über seinen insgesamt elften Stern freuen.

Auch das Restaurant Siedepunkt im Ulmer Stadtteil Böfingen konnte seit 2017 immer wieder seinen Stern verteidigen. Doch dieses Mal geht das Lokal leer aus. Chefkoch Hendrik Friedrich hatte die Küche jüngst verlassen und wird ab April die kulinarische Verantwortung im Romantik-Hotel und Prädikatsweingut Zur Schwane in Volkach und damit auch im Sternerestaurant Weinstock übernehmen. Für die Kritiker des "Guide Michelin" wohl Grund genug, dem Siedepunkt den Michelin-Stern nicht erneut zu verleihen. Friedrichs neues Lokal Weinstock hat indes den Stern bestätigen können. (mit dpa)

