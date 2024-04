Linienbus fährt Laterne um und kracht gegen mehrere Autos: Zwei Verletzte

Aus zunächst unbekannter Ursache kam der Bus von der Straße ab. Zwei Personen wurden verletzt. Der Schaden wird auf über 60.000 Euro geschätzt.

Zwei Verletzte und hoher Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag in Mittelbiberach mit einem Linienbus und mehreren Autos. Der Busfahrer hatte wohl einen medizinischen Notfall erlitten.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 52-Jährige gegen 8.15 Uhr in der Biberacher Straße in Richtung Biberach. Der Linienbus kam aus Richtung Stafflangen und war mit mehreren Fahrgästen besetzt. In einer Kurve geriet der Bus aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenspur und anschließend nach links von der Straße ab. An einem Zaun vor einer Mauer einer Grundstückeinfahrt endete die Fahrt, nachdem der Bus eine Straßenlaterne umgefahren und mehrere geparkte Fahrzeuge ineinander geschoben hatte.

In dem Bus saßen sieben Fahrgäste. Ein Mitfahrer kam in dem EvoBus zu Fall und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte den Fahrgast vorsorglich eine Klinik. Auch der Busfahrer kam in eine Klinik. Kurz vor der Kurve kam es bei dem 52-jährigen Fahrer zu einem medizinischen Notfall. Deshalb verlor er laut Polizei die Kontrolle über den Linienbus.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden an dem Bus schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Der Schaden an den vier Autos wird auf circa 38.000 Euro geschätzt. An der Laterne, dem Zaun und der Mauer wird der Schaden auf rund 2500 Euro beziffert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. Die Feuerwehr aus Mittelbiberach war vor Ort und kümmerte sich um die Absicherung. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun die genauen Umstände des Unfalls. (AZ)