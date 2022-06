Schwertransporter kracht auf der A8 in Pannenfahrzeug

Auf der A8 hat am Mittwoch in Höhe von Nellingen im Alb-Donau-Kreis ein Schwertransporter ein Pannenfahrzeug erfasst. Der Unfall löst einen langen Stau aus.

Auf der A8 ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen, der einen langen Stau ausgelöst hat. Nach Angaben der Polizei ist etwa um 15.10 Uhr ein Schwertransporter in ein Pannenfahrzeug hineingefahren. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Stuttgart in Höhe von Nellingen (Alb-Donau-Kreis).

Das Pannenfahrzeug hatte aufgrund eines technischen Defekts auf dem Standstreifen angehalten. Dann kam der Schwertransporter und erfasste das Fahrzeug. Zudem war das Absicherungsfahrzeug auch noch in den Unfall verwickelt. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt. Durch den Unfall bildete sich ein langer Stau. (AZ)