Nersingen

vor 46 Min.

Apotheke in Nersingen muss schließen: "Ich kann gar nicht öffnen"

Apothekerin Franziska Utzinger muss die St.-Ulrich-Apotheke in Nersingen wegen Fachkräftemangels schließen. Die Büttel-Apotheke betreibt sie aber weiter.

Plus Apothekerin Franziska Utzinger muss eine Apotheke in Nersingen nach nur drei Jahren wieder schließen. Mit ihren Beweggründen ist sie in ihrer Branche nicht alleine.

Von Michael Kroha

"Wir schließen!", steht ganz oben auf dem Zettel, der an der Eingangstür zur St.-Ulrich-Apotheke in Nersingen klebt. Schon an Heiligabend wird diese Tür das letzte Mal aufgehen. "Ich kann gar nicht öffnen", erklärt die Apotheken-Betreiberin Franziska Utzinger im Gespräch mit unserer Redaktion. Denn weiter heißt es auf dem Info-Brief: "Auch uns trifft der Fachkräftemangel." Ganz offensichtlich ist sie mit diesem Problem aber nicht alleine.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen