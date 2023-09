Arbeiter legen Holzlatte auf Radweg: 80-Jähriger stürzt und verletzt sich

Der Mann war auf dem Radweg entlang der B10 in Richtung Nersingen unterwegs. Eine Holzlatte brachte ihn zu Fall.

Bei einem Sturz am Dienstagvormittag bei Nersingen hat sich ein 80-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 80-Jährige gegen 10.40 Uhr den Radweg entlang der B10 in Richtung Nersingen. An der Unterführung unterhalb der A7 wurde durch zwei Arbeiter eine Holzlatte im Rahmen ihrer Tätigkeit auf dem Radweg niedergelegt und nicht entsprechend gekennzeichnet, so die Polizei weiter. Der 80-Jährige habe diese übersehen, fuhr darüber und kam zum Sturz. Der ältere Herr wurde leicht verletzt und zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand kein Schaden. (AZ)