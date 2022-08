Nersingen/Augsburg

vor 28 Min.

Mehl-Rückruf bei Hardermühle: Einfacher Hinweis allein reicht doch nicht

Lokal Groß war die Aufregung um die Mehl-Rückrufaktion bei der Hardermühle in Straß. Nach Kritik an den Kontrollbehörden erklärt nun die Regierung von Schwaben ihr Vorgehen.

Von Michael Kroha

32 Päckchen Weizenmehl hat die Hardermühle in Nersingen-Straß jüngst zurückrufen müssen. Bei einer Kontrolle waren in einer bestimmten Charge Bakterien festgestellt worden. Mühlen-Betrieber Jürgen Harder gestand zwar einen "Fehler" ein. Doch wie er hatte auch sein Müller-Kollege und der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard wenig Verständnis für das Vorgehen der Behörden. "Das ist völlig übers Ziel hinausgeschossen", so der Betreiber der Engelhard-Mühle in Weißenhorn-Attenhofen. Die Regierung von Schwaben, verantwortlich für die Kontrolle, erklärt nun ihr Vorgehen.

