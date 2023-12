Stromausfall in Nersingen und Echlishausen: Sturm lässt Baum in Mast stürzen

Etwa 2000 Haushalte in Nersingen und Echlishausen waren vom Stromausfall betroffen. Ursache war ein aufgrund des Sturms umgestürzter Baum.

Im Raum Nersingen und im Bibertal sind am Donnerstagabend schätzungsweise 2000 Haushalte von einem Stromausfall betroffen gewesen. Als Ursache gibt ein Sprecher vom LEW Verteilnetz einen aufgrund des Sturms umgestürzten Baum an.

Um kurz vor 21.30 Uhr sei der Baum demnach in eine 20kV-Mittelspannungsleitung westlich von Echlishausen gestürzt. Dabei seien die Leiterseile heruntergerissen und ein Mast beschädigt worden. In der Folge kam es dann zum Stromausfall, der laut LEW-Sprecher Haushalte in Nersingen, Ober- und Unterfahlheim, Straß sowie einige Straßenzüge in Echlishausen betroffen hat.

Erste Priorität habe die möglichst schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung gehabt. Dies geschiehe durch Umschaltungen auf andere Leitungen im Stromnetz. Der Bereitschaftsdienst der zuständigen Betriebsstelle Illertissen habe gemeinsam mit den diensthabenden Ingenieuren der zentralen Netzleitstelle um kurz nach 22 Uhr die meisten Haushalte wieder mit Strom versorgen können, heißt es.

Bei drei Ortsnetzstationen in Echlishausen, die direkt über die beschädigte Leitung versorgt werden, dauerte die Wiederversorgung länger. Hier wurde nach LEW-Angaben eine Netzstation gegen kurz nach 23 Uhr in Betrieb genommen, bei einer weiteren wurde ein Stromaggregat eingesetzt, sodass bei den letzten Haushalten in Echlishausen gegen 1.30 Uhr wieder das Licht angeschalten werden konnte.

Die dritte Station stellt ausschließlich für einen Betrieb Strom zur Verfügung. Aufgrund der Beschädigungen an der Leitung konnte diese aber erst gegen Freitagmittag wieder mit Strom versorgt werden. Die beschädigte Leitung liege in einem schwer zugänglichen Gebiet, so der LEW-Sprecher. In den kommenden Tagen seien weitere Reparaturarbeiten notwendig.

Im März dieses Jahres war es schon einmal wegen eines umgestürzten Baumes zu einem Stromausfall in Echlishausen und dem Raum Nersingen gekommen. Die letzten Haushalte verfügten zum Teil erst nach zehn Stunden wieder über Strom. (krom)