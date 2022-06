Fahrer zu schnell? Anhänger kippt auf der A7 um

Langer Stau, hoher Schaden: Ein mit 900 Kilogramm Holzpellets beladener Anhänger ist am Donnerstag auf der A7 bei Nersingen umgekippt.

Im Baustellenbereich auf der A7 bei Nersingen ist am Donnerstagnachmittag ein mit 900 Kilogramm Holzpellets beladener Anhänger umgekippt. Der Verkehr staute sich kilometerlang, der Schaden beläuft sich auf geschätzt 4000 Euro. Die Polizei nimmt an, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war.

Der 34-Jährige war mit Auto und Anhänger an der Anschlussstelle auf die Autobahn aufgefahren und dürfte, so die Polizei, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich der Baustelle die Kontrolle über sein Gespann verloren haben. Der Anhänger schaukelte sich auf, stellte sich quer und kippte schließlich um. Die Ladung verteilte sich auf dem rechten Fahrstreifen der A7 in Richtung Würzburg. Zur Bergung des Gespanns und zu Reinigung der Fahrbahn mussten der Einfädelungsstreifen und die rechte Spur gesperrt werden. Ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge war die Folge. Der Anhänger wurde abgeschleppt, teilt die Autobahnpolizei Günzburg mit. (AZ)