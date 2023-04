Hoher Schaden bei Einbruch in Kindergarten St. Ulrich: Polizei sucht Zeugen

In den katholischen Kindergarten in Nersingen ist eingebrochen worden. Wer hat etwas gesehen oder mitbekommen? Die Polizei sucht Zeugen.

In den katholischen Kindergarten St. Ulrich in Nersingen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Gestohlen wurden dabei Elektrogeräte mit hohem dreistelligem Wert. Der angerichtete Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei mitteilt, versuchte der bislang unbekannte Täter zunächst über die Terrassentüre ins Gebäude zu kommen. Weil ihm das offenbar nicht gelang, warf er mit einem nicht näher bestimmtem Gegenstand den Glaseinsatz der Türe ein. So kam er ins Gebäudeinnere. Dort wurden mehrere Möbelstücke durchwühlt und Elektrogeräte gestohlen.

Erste Maßnahmen am Tatort, unter anderem eine Spurensicherung, sind bereits durch Kräfte der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm erfolgt. Die Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat aufgenommen.

Zeugen, die in der Zeit von Donnerstag, 20. April, 17 Uhr bis Freitag, 21. April, 7 Uhr, verdächtige Beobachtungen in der Weißenhorner Straße in Nersingen machen konnten, werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)