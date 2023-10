Nersingen

12:00 Uhr

Pizza, Pasta und eine hellblaue Vespa: Das ist das Fratelli in Nersingen

Plus Mit dem Lieferdienst samt Mittagstisch soll in der Ulmer Straße nach vielen Wechseln Konstanz einziehen. Chef Gianni Madonna verrät, wie es dazu kam.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Wenn man so will, hat alles mit einem Scherz auf einer Geburtstagsfeier angefangen. Seit August ist das Fratelli in der Ulmer Straße in Nersingen geöffnet, der Andrang war von Beginn an groß. Betreiber Gianni Madonna hat noch einiges vor. In den Räumen hatte es zuletzt einige Wechsel gegeben.

Auf einen Fahrradladen folgte erst ein Testcenter und dann ein Café mit Wettbüro. Letzteres durfte wegen der Nähe zur Schule nie öffnen. Gianni Madonna ist mit dem Fratelli zunächst Untermieter – der Café-Vertrag läuft noch ein Jahr. Der Betreiber will in dieser Zeit beweisen, wie gut sein Konzept läuft und anschließend selbst Hauptmieter werden, am liebsten für zehn Jahre. Der Start lief anders als erwartet. Madonna wollte die Arbeit im neuen Lokal ruhig anlaufen lassen. Daraus wurde nichts: "Die Leute haben mir die Bude eingerannt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen