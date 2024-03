Radfahrerin wird an Kopf und Becken verletzt: Polizei sucht Unfallzeugen

In Nersingen kam es zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Autofahrer. Zeugen sollen helfen, den Unfallhergang zu klären.

Beim Zusammenstoß einer Radfahrerin mit einem Autofahrer ist die Radfahrerin verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, in der Nersinger Adlerstraße. Die gestürzte die Radfahrerin zog sich Verletzungen am Kopf und im Beckenbereich zu. Aufgrund gegensätzlicher Aussagen beider Beteiligten, konnte der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden, weshalb die Polizeiinspektion Neu-Ulm Zeugen sucht. Insbesondere wird ein etwa 50-jähriger Mann, welcher mit einem roten VW Golf, Baujahr etwa 2008 an der Unfallstelle unterwegs war, gesucht. Dieser, sowie weitere Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 melden. (AZ)