Auto von Essenslieferanten in Ludwigsfeld gestohlen: Polizei stoppt Dieb

Als ein Lieferant sein Essen beim Kunden abliefern möchte, ist plötzlich sein Fahrzeug weg. Der mutmaßliche Dieb wird schnell gestoppt. Er hatte wohl über zwei Promille.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ist am Samstagabend das Auto eines Essenslieferanten gestohlen worden. Der mutmaßliche Dieb, ein 35-Jähriger, konnte später gefasst werden. Es soll wohl nicht sein erster Diebstahl gewesen sein.

Wie die Polizei mitteilt, übergab der Essenslieferant zwischen 20.45 und 20.51 Uhr in der Breslauer Straße seine Ware. entwedet. In dieser Zeit soll sich der 35-Jährige in das am Fahrbahnrand stehende Lieferfahrzeug gesessen und weggefahren sein.

Die Polizei leitete daraufhin eine Fahnung ein. Auf der Europastraße wurde der Wagen festgestellt und angehalten. Den Mann am Steuer nahmen die Beamten fest.

Der 35-Jährige soll demnach unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von über zwei Promille ergeben. Des Weiteren soll der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines gewesen sein. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme bei dem Mann an und unterbanden die Weiterfahrt.

Im Rahmen der Wohnsitzüberprüfung hätten die Polizisten Gegenstände in der Wohnung gefunden, die einem möglichen vorangegangen Diebstahl zugeordnet werden können, heißt es. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher. Der 35-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Diebstahls eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Diebstahls in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten. (AZ)