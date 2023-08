Autoposer-Kontrollen: Einen hat's erwischt

Die Polizei nimmt die Szene der Auto-Angeber wieder verstärkt unter die Lupe und hat in Ludwigsfeld einen Treffer gelandet.

Die Polizei hat am Freitagabend mit Unterstützung der Kontrollgruppe Tuning/Poser des Präsidiums Schwaben Süd/West verstärkt die Szene der Autoangeber in Augenschein genommen. Die Beamten bemerkten um 20:30 Uhr in der Memminger Straße in Ludwigsfeld einen Wagen, der unzulässig verändert war. Die genauere Untersuchung ergab, dass der Pkw wegen diverser technischer Veränderungen nicht mehr verkehrssicher war. Die Folge: Das Auto wurde sichergestellt einem Gutachter überlassen. Nun erwartet den Autofahrer ein hohes Bußgeld. Die Führerscheinstelle wird ebenfalls in Kenntnis gesetzt. (AZ)