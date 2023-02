Beim Faschingsumzug in Finningen geht es rund

Die Schaulustigen an den Straßenrändern bekamen einiges zu sehen: Beim Faschingsumzug in Finningen waren einfallsreich gestaltete Wagen unterwegs. Mit Video.

Bunte Kostüme, einfallsreiche Wagen und fröhliche Zuschauerinnen und Zuschauer: Der Faschingsumzug durch den Neu-Ulmer Stadtteil Finningen am Sonntag lief so gut wie eh und je. Stimmung wie auf dem Volksfest, heißt es ja bisweilen, wenn die Laune vorzüglich ist. Hier war nicht nur die Stimmung so, wie diese Gruppe beweist, die sich ein Fahrgeschäft nachgebaut hatte und damit durch die Straßen kurvte. (AZ)

