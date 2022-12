Betrunkener Radler beleidigt Polizisten

Keine Lust auf eine Alkoholkontrolle hatte ein betrunkener Radfahrer am frühen Samstagmorgen. Ihn erwartet nun auch ein Verfahren.

In Schlangenlinien ist ein Radler auf der Herbrücke Richtung Neu-Ulm gefahren. Eine Polizeistreife wollte den 34-Jährigen daher am frühen Samstagmorgen kontrollieren. Da dieser der Aufforderung anzuhalten zunächst nicht Folge leistete, wie die Polizei schreibt, konnte eine Kontrolle erst in der Marienstraße in Neu-Ulm erfolgen.

Der betrunkene Mann verhielt sich weiter "unkooperativ", so die Polizei. Um einer erforderlichen Blutentnahme auf der Dienststelle zu entkommen, unternahm er einen weiteren Fluchtversuch, der jedoch scheiterte. Der Radfahrer habe sich weiter gegen die Mitnahme widersetzt und die Streifenbesatzung beleidigt. Um die Blutentnahme kam er dennoch nicht herum, ihn erwartet jetzt neben einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr auch ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. (AZ)