Neu-Ulm

vor 31 Min.

Brand am Imbisswagen: Schaschlik-Spieße lösen Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen zu einem Brand an einem Imbisswagen in Ludwigsfeld aus.

An einem Imbisswagen in Ludwigsfeld sollen frische Schaschlik-Spieße auf den Grill. Doch dann kommt es zum Brand. Die Feuerwehr rückt an.

An einem Imbisswagen im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld kam es am Montagmittag zu einem Brand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, hängte eine Mitarbeiterin an einem dortigen Imbisswagen frische Schaschlik-Spieße in einen Grill. Fett tropfte herunter und entfachte ein Feuer. Der Grill befand sich zu dem Zeitpunkt außerhalb des Imbisswagens. Die Feuerwehr Neu-Ulm rückte mit sechs Fahrzeugen aus und konnte den Brand umgehend löschen. Der Grill sowie die Außenwand des Imbisswagens wurden dadurch beschädigt. Der Imbissbetrieb aber wird fortgesetzt. Verletzt wurde niemand. (AZ)

