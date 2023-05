Neu-Ulm/Burlafingen

Warum der Bau der VR-Filiale in Burlafingen derzeit stillsteht

Plus Seit Wochen läuft beim Neubau der Burlafinger VR-Bank-Filiale nichts mehr – sehr zum Ärger der Anwohner. So soll es dort weitergehen.

Von Florian Lang

Für einen der Nachbarn der Baustelle in der Burlafinger Gerstmayrstraße, ist das Vorhaben der VR-Bank Neu-Ulm eigentlich gar keine Baustelle mehr. "Da steht 20 Zentimeter das Wasser im Keller, weil die Decke noch nicht drauf ist. Die Nässe bekommen sie gar nicht mehr heraus. Eigentlich ist das eine Ruine", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Rede ist von der neuen Bankfiliale auf Höhe der Glöcklerstraße, wo in einem größeren Bauprojekt an zwei Gebäude mit zusätzlich 17 Wohnungen gearbeitet wird. Wobei, gearbeitet wird dort derzeit nicht. Seit Ostern wirkt die Baustelle wie verlassen und, laut Anwohnern, sei schon seit Weihnachten eigentlich kein Fortschritt zu erkennen.

Anwohner ärgern sich über mangelnde Kommunikation der VR-Bank Neu-Ulm

"Seit sechs Wochen passiert da gar nichts mehr, die haben alles abgezogen, nicht mal das Klohäuschen steht da noch", sagt einer der Nachbarn. Neben dem Dreck und den Straßensperrungen ärgert es ihn am meisten, dass es vonseiten der Bank bisher keinerlei Information gab, was denn eigentlich das Problem sei und wie es in der Gerstmayrstraße weitergeht. "Uns kommt es vor, als kümmere sich die Bank nicht", sagt er, "bei einem Nachbarn sind Betonteile in den Pool gefallen, da hat ihm niemand geholfen".

