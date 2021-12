Neu-Ulm

vor 48 Min.

"Die erfolgreiche Frau" geht über Leichen: Krimi-Komödie am Theater Neu-Ulm

Plus Das Salzburger Tournee-Theater spielt in Neu-Ulm eine Krimiposse über skrupellose Weiblichkeit. Maßlos übertrieben, aber auch durchtrieben lustig.

Von Veronika Lintner

Als der alte weiße Mann noch seelenruhig auf seinem Thron schlummern und schnarchen konnte, denn er war unangefochten König dieser Welt, ja damals galt die alte Kalenderweisheit wohl noch: "Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau." Und heute, 2021? Vielleicht eher so: "Hinter jeder erfolgreichen Frau steht schon eine andere in der Warteschleife. Und die hat das Messer gezückt." Genau auf diesem Klischee-Gag basiert die Krimikomödie, die jetzt am Theater Neu-Ulm zu erleben ist. "Die erfolgreiche Frau 2021" stolziert mit ihrer besten Freundin auf die Gala-Bühne, um einen Preis für ihre perfektionierte Weiblichkeit einzuheimsen - mit poliertem Zahnpasta-Lächeln und der nächsten Intrige schon im Sinn. Ein charmantes Gastspiel des Salzburger Tournee-Theaters in Neu-Ulm, das von Fallstricken und Hinterhältigkeiten erzählt, im Leben einer Frau unter Frauen. Maßlos übertrieben, aber in den besten Momenten auch sehr durchtrieben lustig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

