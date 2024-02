Hochschule Neu-Ulm will Künstliche Intelligenz in den Mittelstand bringen

Die Hochschule Neu-Ulm wird Regionalzentrum im Programm KI-Transfer Plus. Für die Teilnahme können sich Unternehmen jetzt bewerben.

Die Hochschule Neu-Ulm (HNU) wird Regionalzentrum für das Programm KI-Transfer Plus, das vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales gefördert wird. Ziel des Projekts ist es, Künstliche Intelligenz in den Mittelstand zu bringen. Für die Teilnahme können sich Unternehmen über www.ki-transfer-plus.de online bewerben.

Die Betreuung erfolgt durch Zentren der HNU in Leipheim und Günzburg

KI-Transfer Plus richtet sich speziell an kleinere und mittelständische Unternehmen, die bisher noch wenig Erfahrung im Umgang mit Künstlicher Intelligenz haben. Innerhalb von neun Monaten sollen Unternehmensvertretende zum KI-Anwender oder zur KI-Anwenderin werden. Die Betreuung der Unternehmen erfolgt durch die beiden Technologietransferzentren (TTZ) der HNU in Leipheim (Smart Production und Logistik) und Günzburg (Data Analytics und Künstliche Intelligenz).

Inhalte des Programms sind der gezielte Aufbau von technischem, strategischem und allgemeinem Wissen zu Künstlicher Intelligenz, die Entwicklung einer KI-Strategie sowie die Begleitung bei der Entwicklung einer unternehmenseigenen KI-Anwendung. Dabei gibt es die Möglichkeit, bestehende KI-Tools kennenzulernen und diese für das eigene Unternehmen zu adaptieren oder selbst ein KI-System zu trainieren. (AZ)