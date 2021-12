Neu-Ulm

vor 16 Min.

Neu-Ulmer Tiger-Nanny hat die Liebe zu Katzen zu ihrem Beruf gemacht

Plus Vivian Kill-Tollnek passt auf die Samtpfoten anderer Leute auf – in deren Haushalten in Ulm und Neu-Ulm. Was sie beim Katzen-Sitting so alles erlebt.

Von Stefan Kümmritz

Links neben der Haustür hängt ein kleines Schild mit der Aufschrift „Attenti al gatto“. Und rechts „Attenti ai gatti“. Das ist Italienisch und heißt „Vorsicht vor der Katze“, respektive „Vorsicht vor den Katzen“. Hier wohnt die Tiger-Nanny, Vivian Kill-Tollnek. Sie hat natürlich keine großen Tiger zu Hause („Raubkatzen habe ich nur in Südafrika gesehen, aber aus 50 Metern Nähe“), sondern „nur“ drei kleine Samtpfoten: die 19-jährige schildpattfarbige Katze Saba, den Kater Camillo, ein drei Jahre alter Bengalo-Mix, und die schwarzweiße Pepita, mit einem Jahr das Nesthäkchen im trauten Katzenheim. Vivian Kill-Tollnek und ihr Mann lieben Katzen. Sie so sehr, dass sie die Katzenbetreuung zu ihrem Beruf gemacht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

