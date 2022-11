Diebe auf frischer Tat ertappt: Polizei sucht Fahrrad-Besitzer

In Neu-Ulm wurde ein Fahrrad gestohlen, die beiden Täter aber dabei beobachtet und auch von der Polizei erwischt. Nun wird der rechtmäßige Eigentümer gesucht.

In der Wiblinger Straße in Neu-Ulm ist bereits vor einigen Tagen ein Fahrrad gestohlen worden. Die beiden Täter aber wurden dabei beobachtet und im Anschluss von der Polizei gestellt. Die Ermittler suchen nun die rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrads.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ereignete sich der Diebstahl bereits am Sonntag, 20. November. Das Rad, ein Mountainbike der Marke B'Twin, Rockrider war an einem Verkehrszeichen angeschlossen. Das orangerote Fahrrad ist nach Polizeiangaben in einem sehr guten Zustand und wirkt neuwertig.

Der rechtmäßige Eigentümer oder wer Angaben zum rechtmäßigen Eigentümer machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)