Neu-Ulm

18:00 Uhr

Hochschule Neu-Ulm will Bankgeschäfte für Senioren einfacher machen

Der Weihnachtsmann - die Kommerzvariante des heiligen Nikolaus - wurde als Hilfestellung benutzt, um die Anforderungen von älteren Menschen in Neu-Ulm an (Online-)Banking herauszufinden.

Plus Bankfilialen gibt es immer weniger. Im Online-Banking liegt die Zukunft. In Neu-Ulm setzten sich jetzt ältere Menschen und Banker an einen Tisch, um darüber zu beraten.

Von Oliver Helmstädter

"Bankgeschäfte sind für mich eine Weltreise", schreibt eine Seniorin aus Neu-Ulm an den Weihnachtsmann. Seit die Bankfiliale von Anna geschlossen hat und ihr Herr Maier in Rente ist, weiß die Ü-90-Jährige nicht mehr weiter. "Lieber Weihnachtsmann, schicke mir einen neuen Herr Maier. Ich will mich einfach um nichts mehr kümmern."

