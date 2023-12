Neu-Ulm

Einbrecher klettert auf Balkon und steigt in Wohnung ein

Als die Bewohner im Urlaub sind, bricht ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in Ludwigsfeld ein. In einer Wohnung durchwühlt er sämtliche Räume.

In ein Mehrfamilienhaus im Steinadlerweg in Ludwigsfeld ist eingebrochen worden. Laut Polizei kletterte der Täter an der Regenrinne auf den Balkon einer Wohnung im ersten Stock. Dort schlug er die Scheibe ein und gelangte so ins Innere, wo er sämtliche Räume durchsuchte. Der Täter stiehlt in Neu-Ulm Schmuck und Bargeld Wie die Polizei mitteilte, befanden sich die Bewohner währenddessen im Urlaub. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von 13. Dezember gegen 12 Uhr und 16. Dezember gegen 22.20 Uhr. Bislang konnte kein genauer Beuteschaden durch die Wohnungsinhaber beziffert werden, es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Täter mehrere Schmuckgegenstände und Bargeld aus der Wohnung erbeutete. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neu-Ulm unter 0731/80130 zu melden. (AZ)

