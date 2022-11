Einbruch in Reihenhaus in Offenhausen: Schmuck und Bargeld gestohlen

In Offenhausen wird die Terrassentür eines Einfamilienhauses gewaltsam geöffnet. Im Haus wird alles durchsucht. Nun hofft die Polizei auf Hinweise.

In ein Reihenhaus im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen ist am Montagabend eingebrochen worden. Dabei wurde nach Polizeiangaben Bargeld und Schmuck gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, drang ein bislang unbekannter Täter nach Einbruch der Dunkelheit in das Einfamilienhaus ein. Er öffnete gewaltsam die Terrassentür und gelangte so ins Haus. Der Täter durchsuchte die komplette Wohneinheit und entwendete Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0731/8013-0 erbeten. (AZ)