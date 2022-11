Mehrere Einbrüche in Thalfingen und Pfuhl: War es derselbe Täter?

In Thalfingen und Pfuhl wird in mehrere Wohnhäuser eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. War es derselbe Täter?

Es ist Herbst, der Winter steht vor der Tür. Und draußen wird es wieder früher dunkel. Das bedeutet auch, dass Einbrecher wieder vermehrt aktiv werden. In Thalfingen kam es am Freitag zu zwei Einbrüchen in zwei benachbarten Straßen. Ungefähr zeitgleich verschaffte sich auch in Pfuhl jemand gewaltsam Zutritt zu einem Haus. Die Polizei ermittelt. Offenbar gibt es Hinweise, dass es jeweils derselbe Täter gewesen sein könnte.

Der erste Einbruch in Thalfingen ereignete sich im Gänsackerweg. Über eine aufgehebelte Terrassentür kamen der oder die Täter ins Wohnhaus. Entwendet wurde Schmuck mit einem Wert im niedrigen dreistelligen Bereich. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Den Tatzeitraum geben die Ermittler zwischen 15.15 und 18.40 Uhr an.

Zwei Einbrüche in Thalfingen: Täter haben es auf Schmuck abgesehen

Beinahe zeitgleich und nur eine Straße weiter in Thalfingen, im Breiteweg, erfolgte in der Zeit zwischen 16.45 und 19.45 Uhr ein weiterer Einbruch. Die Hausbewohner waren zu der Zeit nicht zu Hause. Vermutlich über das Kellerfenster gelangte der Täter ins Innere. Das Fenster wurde offenbar mit einem Stein eingeworfen. Geld und Schmuck mit einem Wert im dreistelligen Bereich wurde gestohlen. Den Sachschaden beziffern die Ermittler auf rund 1000 Euro.

Ein dritter Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 10. November, 16 Uhr, und Freitag, 11. November, 16 Uhr. In der Frühlingstraße in Pfuhl wurde ebenfalls mit einem Stein eine Scheibe eingeschlagen. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unklar. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Einbrüche in Thalfingen und Pfuhl: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

"Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zumindest werde ein Zusammenhang derzeit nicht ausgeschlossen. Weiteres sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die an den jeweiligen Orten oder in der näheren Umgebung zu den genannten Zeiträumen verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ/krom)