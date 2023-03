Entscheidung steht bevor: Was wird langfristig aus dem Meinl-Areal?

Plus Dass am Ortsrand von Reutti Container für Geflüchtete aufgestellt werden, wird sich nicht verhindern lassen. Die Frage ist, wie lange sie dort bleiben.

Auch wenn der Bauausschuss mit deutlicher Mehrheit dagegen gestimmt hat: Auf dem Gelände des früheren Hotels Meinl in Reutti werden wohl demnächst zwei Container aufgestellt, um bis zu 72 weitere Geflüchtete unterzubringen. Denn rein rechtlich steht dem nichts entgegen. Doch wie lange die Behelfsunterkünfte dort bleiben werden, ist offen. Vor einer Entscheidung über die Zukunft des Meinl-Areals hat sich der Eigentümer an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und den Neu-Ulmer Stadtrat gewandt – und sie vor die Wahl gestellt.